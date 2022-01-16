حمد مدافع "الفدائي" ينتقل إلى المصري البورسعيدي

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن نادي المصري البورسعيدي تعاقده رسمياً مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد نجم "الفدائي" والبسيتين البحريني سابقاً، لمدة موسمين ونصف ليكون ثاني اللاعبين الفلسطينيين في صفوف المصري.

وحصل المصري على موافقة مدافع "الفدائي" بناء على طلب التونسى معين الشعبانى مدرب الفريق البورسعيدي، الذى يسعى لدعم خطوط فريقه بصفقات مميزة خلال يناير الجاري.

ويبلغ ياسر حمد (24 عاماً) المولود في إقليم الباسك في إسبانيا لأب فلسطيني من غزة، حيث لعب لأندية سانتورتثي وليوا وبورتوغاليتي في دوري الدرجتين الثانية والثالثة الإسباني، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز بالخط الدفاع، ويملك قوة جسمانية كبيرة.

وسبق لحمد خوض (22) مباراة دولية مع منتخب فلسطين، سجل خلالها (5) أهداف، حيث شارك مع الفدائي في مختلف البطولات وآخرها كأس العرب 2021 في قطر.

وكان حمد انضم لصفوف البسيتين البحريني في الموسم الماضي، والذي رحل عنه في يوليو من العام المنصرم حيث بقي بدون فريق حتى توقيعه للمصري البورسعيدي.

وانضم حمد ليكون الفلسطيني الثاني الذي يتواجد في قائمة النادي البورسعيدي بجانب زميله محمد بلح، الأمر الذي يجعل المصري يقيد حمد وبلح كلاعبين محليين بناء على قوانين اتحاد كرة القدم المصري.