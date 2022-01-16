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الصحة بغزة: لا وفيات و69 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الصحة بغزة: لا وفيات و69 إصابة جديدة بـ"كورونا"

16 يناير 2022 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 430 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 20 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 191634 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1275 حالة، وإجمالي المتعافين 188628 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1731 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 54 حالة، من بينها 39 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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