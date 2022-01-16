وظائف شاغرة في جمعية محلية بغزة

جمعية بيادر للبيئة والتنمية (البيادر) هي منظمة غير حكومية تأسست عام 2007 بهدف تنمية المجتمع الفلسطيني والعمل في قطاعات الأمن الغذائي والمرأة والطفولة وتنمية المجتمع والتمكين الاقتصادي والاستجابة للطوارئ والإنعاش المبكر.

ملخص العمل:

من المتوقع أن تحصل جمعية بيادر للبيئة والتنمية بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) ، على تمويل (الإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية) لتنفيذ مشروع الاستجابة لحالات الطوارئ في غزة: المنازل الكريمة وتحسين الرفاهية للأسر في الأزمات.

هدف المشروع هو أن تتعافى الأسر الضعيفة والمتأثرة من النزاع في غزة من الصراع الأخير وبناء المرونة ، التي تحققت من خلال الأهداف الاستراتيجية التالية:

(1) تعيش الأسر الضعيفة والمتأثرة بالصراع في ملاجئ تلبي الحد الأدنى من معايير مجموعة المأوى ذات الصلة

(2) الأسر الضعيفة والمتضررة من النزاع تعاني من تحسن في مستوى الرفاهية .

سيقدم خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) والبيادر المساعدة لـ 290 أسرة تعيش في مساكن دون المستوى المطلوب أو تعرضت منازلها لأضرار طفيفة في نزاع مايو 2021 .

تسعى جمعية بيادر للبيئة والتنمية إلى توظيف موظفين ذوي مهارات عالية بالوظائف التالية :