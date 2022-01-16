عضو "كونغرس" تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مسن فلسطيني

حملّت عضو الكونغرس الأمريكي بيتي ماكولوم، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن استشهاد المواطن عمر عبد الجليل أسعد (80 عاماً)، وهو أمريكي من أصول فلسطينية، من قرية جلجليا، شمال رام الله، بعد احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه.

وأدانت عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، هذا الاستهداف، واعتبرته ضحية أخرى للاحتلال الإسرائيلي (الوحشي)، وقدمت تعازيها لعائلته.

وقالت ماكولوم، في تغريدةٍ لها عبر موقع "تويتر": "هذا الأسبوع، تم الاعتداء على عمر عبد المجيد ويعيش في الضفة الغربية وضربه من قبل جنود إسرائيليين، وتركه ليموت".

وتبنت ماكولوم، حملة لجمع تواقيع أعضاء من الكونغرس على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكية توني بلينكن تطالبه بمتابعة التحقيق في ظروف استشهاد المسن أسعد.

ويجري نشطاء من أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة حملة اتصالات مع أعضاء كونغرس آخرين لتبني قضية التحقيق بظروف استشهاد اسعد.

وفي سياق آخر، وقع أكثر من 120 أكاديمياً معظمهم من الولايات المتحدة وبريطانيا، على عريضة إلكترونية، ترفض وتدين محاولات اتهام منتقدي جرائم الاحتلال بـ"معاداة السامية".

وتأتي العريضة رداً على الأمر الإداري الذي أصدره حاكم ولاية جورجيا الجمهوري جلين يونجين، بإنشاء لجنة تحمل اسم "مكافحة (معاداة السامية)"، باستخدام تعريف يربط بين انتقاد الجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وما يسمى (معاداة السامية).

المصدر / وكالات