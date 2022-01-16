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"الزراعة" تقدم نصائح للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض الجوي

"الزراعة" تقدم نصائح للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض الجوي

16 يناير 2022 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعت وزارة الزراعة في قطاع غزة، المزارعين لأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للحد من تضرر المحاصيل جراء ارتفاع معدل هطول مياه الأمطار.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد: إن "معدلات هطول الأمطار تجاوزت الـ (181 مل) وهو ما يفوق إجمالي موسم الشتاء الفائت بأكمله".

وأضافت: أنه في ضوء ذلك يتوجب على المزارعين إلى الالتزام بالتدابير التالية:

1- عمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه في ظل ارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي، حيث تجاوزت المعدلات الامطار

2- عمل سواتر ترابية على حدود المزارع لحماية المحاصيل الزراعية من الغرق.

3- تؤكد وزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ.

4- تدعو وزارة الزراعة المزارعين في المناطق الحدودية الشرقية لأخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبارات والسدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أضرار المنخفض الجوي #إرشادات للمزارعين

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