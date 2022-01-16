فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شحذ الأسنان.. تقليد متوارث لأقزام "البيغمي" بإفريقيا

وظائف شاغرة في جمعية محلية بغزة

الطريق إلى مدارس "اللبن الشرقية" ثكنة عسكرية.. والطلبة دروع بشرية

عضو "كونغرس" تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد مسن فلسطيني

أين ذهبت تبرعات بناء مستشفى خالد الحسن لعلاج مرضى السرطان؟

الجزائر تقف على مسافة واحدة من كل الفلسطينيين

هذا الفيتامين له فوائد خاصة للرجال

أهالي النقب يستلهمون تجربة المقاومة الشعبية من "غزة" و"بيتا"

الجزائر وتونس لتعويض خيبة الجولة الأولى

"الزراعة" تقدم نصائح للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض الجوي

أنباء عن إطلاق مضادات جوية في سماء 3 مدن إيرانية

16 يناير 2022 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

نشرت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، "أنباء أولية" عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية في سماء ثلاث مدن غرب إيران.

وأكد والي مدينة أسد آباد بمحافظة همدان، سعيد كتابي، في تصريحات صحفية، سماع صوت "رهيب" في سماء المدينة، وقال: "لم نتلق تقارير بشأن أي حادث أو انفجار في المنطقة، وما زلنا نحقق في الأمر وندرس الاحتمالات".

كما ذكرت بعض المصادر الإخبارية الإيرانية أن دوي الانفجارات التي سمعت غرب البلاد يعود إلى تدريبات وإطلاق تجريبي لأنظمة المضادات الجوية الشاملة للقوات المسلحة الإيرانية.

المصدر / وكالات
تلجرام
#مضادات جوية #مدن إيرانية #انفجارات في إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة