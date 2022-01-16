أنباء عن إطلاق مضادات جوية في سماء 3 مدن إيرانية

نشرت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، "أنباء أولية" عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية في سماء ثلاث مدن غرب إيران.



وأكد والي مدينة أسد آباد بمحافظة همدان، سعيد كتابي، في تصريحات صحفية، سماع صوت "رهيب" في سماء المدينة، وقال: "لم نتلق تقارير بشأن أي حادث أو انفجار في المنطقة، وما زلنا نحقق في الأمر وندرس الاحتمالات".



كما ذكرت بعض المصادر الإخبارية الإيرانية أن دوي الانفجارات التي سمعت غرب البلاد يعود إلى تدريبات وإطلاق تجريبي لأنظمة المضادات الجوية الشاملة للقوات المسلحة الإيرانية.

المصدر / وكالات