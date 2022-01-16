الاحتلال يعتقل القيادي في الشعبيّة حسام الرزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير المحرر حسام الرزة (67 عامًا)، بعد مداهمة منزله في حي المخفية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واعتقل الاحتلال الرزة في وقتٍ سابق من حاجز حوارة، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 18 عامًا في سجون الاحتلال، خاض خلالها العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وهو والد الأسير المحكوم إداريًا بدر الرزة.

وفي 25 يونيو 2021، أفرجت سلطات الاحتلال عن الرزة، وذلك بعد اعتقال دام 10 شهور قضاها في الاعتقال الإداري، حيث دخل بدر وهو نجل القيادي حسام الإضراب إسنادًا لأبيه في هذه المعركة.

المصدر / وكالات