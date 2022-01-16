قناة عبرية: واشنطن توافق على توريد غاز "إسرائيلي" إلى لبنان

أفادت القناة "12" العبرية، مساء السبت، بأنّ الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد غاز "إسرائيلي" إلى لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنّ الغاز "سينقل من (إسرائيل) إلى الأردن، ومن ثم سيُورّد عبر خط الأنابيب لسورية ومن هناك إلى لبنان".

ولفتت القناة إلى أنّ الولايات المتحدة تستثني هذه الخطوة من عقوبات "قانون قيصر"، التي فرضتها على النظام السوري؛ حيث سيكون الغاز الذي سيصل الأردن من حقلي الاحتلال "تامار" و"ليفياثان" الواقعين قبالة سواحل فلسطين المحتلة على البحر المتوسط.

وأوضحت أنّ "الخطوة الأمريكية التي تؤيدها روسيا، تهدف لإيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان"، وفق المصدر ذاته.

ومطلع أيلول/سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعا في قدرتهم الشرائية، وارتفاعا قياسيا بمعدلات الفقر.

المصدر / فلسطين أون لاين