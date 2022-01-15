الطريقة الصحيحة لشحن الهاتف وحماية البطارية

قال خبير متخصص بالتقنية، إنه "بدلا من الطريقة التقليدية التي نشحن فيها هواتف آيفون" بوضعها على الشاحن ليلا قبل النوم، يمكنك استخدام طريقة أكثر فاعلية لتزيد من عمر بطارية الهاتف.

وينصح أدريان هيوز في تقرير نشره موقع "زد نت" المتخصص بالتقنية، بشحن هاتف آيفون على مرحلتين خلال اليوم.

المرحلة الأولى بشحن الجهاز لمدة "30-45 دقيقة" في الصباح بعد الاستيقاظ. والمرحلة الثانية، في فترة ما بعد الظهيرة لمدة 30 دقيقة، حتى تصل نسبة الشحن إلى 80%، وهو ما سيكون كافيا لتشغيل الجهاز حتى صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أنه في حال كنت ممن يقضون وقتا طويلا خلف مقود السيارة، يمكنك استخدام شاحن السيارة أيضا ولكن لا تترك الجهاز طويلا موصولا بالشاحن.

وينصح بعدم وضع شاحن للهاتف قرب السرير، مشيرا إلى أن شحن الجهاز على دفعات يتيح ضغطا أقل على البطارية ويطيل من عمرها. وأوضح أنه يعتمد على توصيل الشاحن بجهاز الآيفون مستخدما "الكيبل" حيث لا يعتمد بكثرة على الشواحن اللاسلكية.

المصدر / فلسطين أون لاين