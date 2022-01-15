هنية يهاتف عائلتي الشهيدين صيام وريان

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عائلة الشهيد القائد سعيد صيام في الذكرى الـ13 لاستشهاده.

واستحضر هنية خلال الاتصال دور الشهيد في الحكومة والحركة، والمحافظة على الأمن، مشيدًا بتاريخه النضالي والجهادي ومواقفه التي يخلدها التاريخ في الدفاع عن الأرض والوطن، سواء من موقعه كوزير للداخلية، أو كعضو في المكتب السياسي وقيادة الحركة.

وفي اتصال سابق هاتف رئيس الحركة عائلة الشهيد نزار ريان في ذكرى استشهاده، مستذكرًا العالم الرباني الذي وهب حياته للعلم والجهاد في سبيل الله حتى قضى شهيدًا متوجًا حياة عاشها بالتضحية والرباط.

وشدد على أن الحركة ماضية على نفس الطريق الذي سار عليه صيام وريان وخطّاه للأجيال القادمة، حتى التحرير والعودة بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين