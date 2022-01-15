كوتينيو يُنقذ أستون فيلا من السقوط أمام مانشستر يونايتد

فرض أستون فيلا التعادل الإيجابي على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، السبت، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع برونو فيرنانديز فريق "الشياطين الحمر" في المقدمة بهدف أول جميل جاء بعد 6 دقائق من البداية من تسديدة قوية أطلقها البرتغالي من خارج منطقة جزاء الخصم، فشل حارس المرمى في التعامل معها لتدخل الكرة الشباك بطريقة غريبة.

وعاد يونايتد ليُعزز تقدمه بهدف ثان أحرزه فيرنانديز في الدقيق 67 بعدما تسلم كرة من فريد وهيأها لنفسه ثم صوب في مرمى أستون فيلا، الذي كان يبحث بجد عن التعديل.

مساعي أصحاب الأرض لهز شباك يونايتد أثمرت في الدقيقة 77 عن هدف تقليص الفارق، من هجمة منظمة أنهاها لاعب الوسط جاكوب رامزي في مرمى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وتواصلت الإثارة في المباراة مع تمكن أستون فيلا من إدراك التعادل عند الدقيقة 82، إثر كرة عرضية لم ينجح المدافع رافايل فاران في إبعادها قبل أن تصل إلى الوافد الجديد فيليبي كوتينيو الذي أودعها الشباك دون تردد.

وبهذه النتيجة ظل مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 32، مقابل 23 نقطة أبقت أستون فيلا بالمركز الثالث عشر.

يذكر أن فيليبي كوتينيو لعب أول مباراة له بقميص أستون فيلا بعد تعاقد الأخير معه في سوق الانتقالات الشتوية الحالي قادما من نادي برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

المصدر / الأناضول