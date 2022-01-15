اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال جنوب نابلس

اشتبك مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت، مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن الاشتباك المسلح اندلع بعد استهداف المقاومين بؤرة "افيتار" الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

واستنفرت قوات الاحتلال وعززت من تواجدها في المكان وسط إطلاق وابل من قنابل الإنارة في المنطقة.

ولفتت المصادر، إلى أن أهالي بلدة بيتا استقبلوا سماع دوي الاشتباكات بالتكبيرات والتهليل وإطلاق الهتافات الداعمة للمقاومة.

وتشهد منطقة جبل صبيح، منذ منتصف العام الماضي فعاليات أسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الجبل.

وتتخلل الفعاليات مواجهات عنيفة يطلق فيها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وقد طور الشبان الثائرون منذ اندلاع أعمال المقاومة من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة في فعاليات الإرباك الليلي، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية.

ومنذ تلك الأحداث ارتقى 9 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال لوقف الفعاليات الثورية.

#شاهد| اشتباك مسلح بين مـقـــاومـيـن وقوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس pic.twitter.com/DJlVLD5vCt — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 15, 2022

المصدر / شهاب