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تعليق الدراسة بغزة الأحد لسوء الأحوال الجوية

15 يناير 2022 . الساعة 19:45 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، السبت، تعليق الدراسة الأحد، ليوم واحد في مدارس القطاع نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "بسبب الظروف الجوية السائدة تقرر تعليق الدراسة غدا الأحد، في المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ورياض الأطفال، للطلبة والهيئات التدريسية".

ومنذ الجمعة، يضرب قطاع غزة منخفض جوي عميق تسبب في حدوث سيول وغرق طرقات وشوارع .

وتقول بلدية غزة، إن بنية القطاع التحتية غير مهيأة أمام المنخفضات الجوية والأمطار الغزيرة بفعل الحرب الأخيرة، والحصار الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #منخفض جوي #تعليق الدراسة

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