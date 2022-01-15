قاسم: هلع جنود الاحتلال وخوفهم من الفعل المقاوم سيظل يلازمهم

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن "التعليقات من المسؤولين والاعلاميين الصهاينة بعد حادثة قتل جنديين من جيش الاحتلال على يد زميلهم أثناء التدريبات قرب أريحا، تكشف حجم الهلع والخوف والقلق الذي يسيطر على جنود الاحتلال من الفعل المقاوم الفلسطيني في كل الساحات".

وأضاف قاسم في تغريدة له على موقع تويتر: "هذا الخوف سيظل يلازمهم إلى أن يخرجوا من أرضنا الفلسطينية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اثنين من ضباطه قتلا خطأ على يد جندي من قواتهما الخميس الماضي في معسكرهم بغور الأردن.

وحسب المعلومات التي رفع جيش الاحتلال الحظر عنها، فإن الضابطين من وحدة إيغوز -وهي وحدة كوماندوز مختارة- وقد قتلا قرب معسكر للجيش على مقربة من مقام النبي موسى في غور الأردن بين القدس وأريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين