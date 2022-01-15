"حماس" تستنكر استهداف الاحتلال "الشعبية" بمخيم الدهيشة

استنكرت دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضفة الغربية، لصق قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، منشورات تهدد باعتقال كل من ينتمي للجبهة الشعبية.

وقالت الحركة في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "نرى في هذا السلوك محاولة فاشلة لتغييب العمل الفصائلي عن ساحة الضفة الغربية، والاستفراد بمكون وطني من مكونات شعبنا وحالتنا النضالية في وجه الاحتلال".

وأشارت الحركة إلى إنَّ استمرار الاحتلال في سلوكه العنصري والإرهابي بحق شعبنا، يجعل من الضرورة تكاثف الفعل الوطني لوضع استراتيجية نضالية تضمن تكتل الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وحرمانه من الاستفراد بأي من مكونات شعبنا.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني بفصائله وقواه الحية كافة سيواصل النضال المشروع ضد الاحتلال ومستوطنيه، وسيواصل الأبطال إشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال في كل نقاط التماس، ومنعه من التغول على شعبنا وحقوقنا ومكتسباتنا الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين