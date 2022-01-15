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طالع أحدث إحصائية وفيات وإصابات فيروس "كورونا" في الضفة وغزة

15 يناير 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا"، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 19، ضواحي القدس 8، رام الله والبيرة 88، بيت لحم 59، طولكرم 14، نابلس 34، طوباس 6، قلقيلية 3، جنين 15، سلفيت 1، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 80".

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 21، ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 63، بيت لحم 37، طولكرم 10، نابلس 18، طوباس 13، قلقيلية 0، جنين 15، سلفيت 2، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتان في طولكرم، حالة في نابلس، حالة في طوباس، حالة في بيت لحم، حالة في الخليل، وذلك نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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