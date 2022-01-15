الأسير المعزول محمد عارضة مضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت، أن الأسير المعزول المجاهد محمد قاسم أحمد عارضة، يوصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضًا للعقوبات المفروضة بحقه وللمطالبة بإنهاء عزله.

وأفاد الأسير محمد عارضة في رسالة وصلت "مهجة القدس"، أنه قرر يوم الخميس الماضي 13 يناير2022م الشروع في إضراب عن الطعام والماء والكلام بسبب استمرار ما يسمى إدارة سجن عسقلان في تنفيذ عقوبات جديدة أصدرتها بحقه بتاريخ 12/12/2021م عقب التصريح الذي أدلى به لوسائل الاعلام في جلسة محاكمته السابقة والتي تمثلت في منع زيارة عنه وكانتينة وكهربائيات لمدة شهرين، وأسبوعين عزل في الزنازين.

وأشار إلى أنه وقبل شروعه في الإضراب قام بإرجاع وجبات الطعام من أجل وقف العقوبات المفروضة بحقه، ووعدته الإدارة مرات عديدة بإنهاء العقوبات لكنها تراوغ وتماطل ولا تستجيب، معلنًا أن مطلبه الحالي ليس العقوبات المفروضة عليه فحسب وإنما للمطالبة أيضًا بإخراجه من العزل.

يُذكر أن الأسير محمد عارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة وولد بتاريخ 03 سبتمبر1982م؛ وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 16 مايو2002م؛ وأصدرت (محكمة) الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى عشرين عامًا أخرى؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

ونجح الأسير المجاهد محمد عارضة بتاريخ 06 سبتمبر2021م برفقة إخوانه الأسرى أيهم كمامجي، محمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، وبتاريخ 10 سبتمبر2021م في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير محمود عارضة برفقة الأسير يعقوب محمود قادري.

وفي اليوم التالي أعادت قوات الاحتلال اعتقاله برفقة الأسير زكريا زبيدي، وفي فجر يوم الأحد 19 سبتمبر2021م أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفيعات بعد محاصرة منزل كانا يتحصنان فيه شرق جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين