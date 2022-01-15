فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأعسم: الهبة ستصل كل أراضي الـ48 حال استمرت الاعتداءات الإسرائيلية

راصد جوي: قطاع غزة يشهد أجواء باردة جدًا

طالع أحدث إحصائية وفيات وإصابات فيروس "كورونا" في الضفة وغزة

الأسير المعزول محمد عارضة مضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي

دعواتٌ لإسناد "هبة النقب" في وجه الاحتلال واستياءٌ من تواطؤ المجتمع الدولي

إمهال متهم 10 أيام لتسليم نفسه للقضاء العسكري بغزة

تقرير: أجهزة السلطة ارتكبت حالتي قتل و592 اعتقالا سياسيا العام الماضي

جبل صبيح.. "أيقونة صمود" يحاول الاحتلال كسرها

السُلطة تُسقِط من حساباتها الإنفاق على المشاريع التطويرية والتنموية

وفد من حماس يزور الجزائر الأسبوع الجاري

الطريقة الصحيحة لشحن الهاتف وحماية البطارية

15 يناير 2022 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
...

قال خبير متخصص بالتقنية، إنه "بدلا من الطريقة التقليدية التي نشحن فيها هواتف آيفون" بوضعها على الشاحن ليلا قبل النوم، يمكنك استخدام طريقة أكثر فاعلية لتزيد من عمر بطارية الهاتف.

وينصح أدريان هيوز في تقرير نشره موقع "زد نت" المتخصص بالتقنية، بشحن هاتف آيفون على مرحلتين خلال اليوم.

المرحلة الأولى بشحن الجهاز لمدة "30-45 دقيقة" في الصباح بعد الاستيقاظ.

والمرحلة الثانية، في فترة ما بعد الظهيرة لمدة 30 دقيقة، حتى تصل نسبة الشحن إلى 80 في المئة، وهو ما سيكون كافيا لتشغيل الجهاز حتى صباح اليوم التالي.

وأشار إلى أنه في حال كنت ممن يقضون وقتا طويلا خلف مقود السيارة، يمكنك استخدام شاحن السيارة أيضا ولكن لا تترك الجهاز طويلا موصولا بالشاحن.

وينصح بعدم وضع شاحن للهاتف قرب السرير، مشيرا إلى أن شحن الجهاز على دفعات يتيح ضغطا أقل على البطارية ويطيل من عمرها.

وأوضح أنه يعتمد على توصيل الشاحن بجهاز الآيفون مستخدما "الكيبل" حيث لا يعتمد بكثرة على الشواحن اللاسلكية.

المصدر / وكالات
تلجرام
#آيفون #بطارية #شحن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة