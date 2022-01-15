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وظيفة شاغرة بشركة توزيع أدوية

15 يناير 2022 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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شركة مسروجي هي شركة رائدة تعمل في مجال استيراد و تسويق وتوزيع الأدوية و أغذية ومستلزمات الأطفال ومواد التجميل في فلسطين.

تدعو الشركة المرشحات  من ذوي المؤهلات العلمية والعملية المميزة إلى التقدم بطلبات لشغل منصب منسق تسويق (Marketing Coordinator)  لدى فرعها في غزة، على أن تتمتع المرشحة بالمؤهلات والمواصفات التالية :

متطلبات الوظيفة

أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس صيدلة  . 

إجادة اللغة الإنجليزية ( محادثة , قراءة , كتابة ) .

إجادة العمل على برامج الاوفيس.

أن تكون لديها مهارات جيدة في الاتصال والتواصل والعمل ضمن فريق .

لديها القدرة على تحمل ضغط العمل .

آلية التقديم

على الراغبات اللاتي  تتوفر لديهن هذه المواصفات إرسال السيرة الذاتية على الايميل التالي: [email protected]

علماً أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 20-1-2022

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