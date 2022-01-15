حالتا وفاة و80 إصابة بـ"كورونا" بغزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح يوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي، إلى أنه تم إجراء 686 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 120 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 191565 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1226 حالة، وإجمالي المتعافين 188608 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1731 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 49 حالة، من بينها 36 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 554655 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين