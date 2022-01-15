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الاحتلال يجدد الإداري للناطق باسم "القدس موعدنا"

15 يناير 2022 . الساعة 10:32 بتوقيت القدس
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الناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" يوسف القزاز (أرشيف)

جددت قوات الاحتلال، اليوم السبت، الاعتقال الإداري للناطق باسم قائمة "القدس موعدنا" يوسف القزاز (48 عامًا) من سكان بلدة دورا، قضاء محافظة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الاحتلال مدد للقزاز للمرة الثالثة على التوالي، لمدة 4 أشهر.

والقزاز هو أسير محرر كان قد اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات عديدة في سجون الاحتلال ما بين اعتقال إداري وفعلي.

واعتقلت قوات الاحتلال القزاز آخر مرة في 20 من مايو الماضي عقب اقتحام منزله والاعتداء على زوجته وأولاده في دورا جنوب الخليل ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من قيادات ومرشحي حركة حماس.

وبعد أسبوع من اعتقاله حوّلت محكمة الاحتلال الأسير قزاز للاعتقال الإداري 4 أشهر بناء على طلب مخابرات الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وتعتقل سلطات الاحتلال (4650) فلسطينيًّا في (23) سجنا ومركز توقيف وتحقيق، ومنهم (40) سيدة غالبيتهنّ في سجن "الدامون".

ويعتقل الاحتلال نحو (200) طفل وقاصر، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (520).

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#اعتقال إداري #الناطق باسم القدس موعدنا #يوقف القزاز

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