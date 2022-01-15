إعلام عبري: طائرة "حفتر" تحط في مطار "تل أبيب"

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن طائرة خاصة تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، حطت في دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدة ساعات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، اليوم السبت، عن متابعين لحركة الملاحة الجوية الدولية، أن طائرة حفتر هبطت مساء أمس الجمعة، في مطار (بن غوريون الدولي) ثم أقلعت منه بعد ساعتين.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أن نجل حفتر، وصل إلى (إسرائيل)، حاملا رسالة من والده تطلب مساعدة عسكرية سياسية إسرائيلية، وفي المقابل تعهد بإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل بين ليبيا وبين (إسرائيل).

ووصل صدام حفتر بطائرة فالكون إلى مطار (بن غوريون الدولي) قرب (تل أبيب)، قادما من دبي، وبعد ساعة ونصف من توقف الطائرة في المطار الإسرائيلي، أقلعت متجهة إلى ليبيا، وفقا للكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان.

المصدر / وكالات