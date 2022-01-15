الفلسطيني سامي نتيل يفوز بالمركز الأول في ماراثون مصر الدولي

فاز العداء الدولي الفلسطيني سامي أسعد نتيل لاعب نادي خدمات المغازي بالمركز الأول، في سباق ماراثون مصر الدولي قاطعا مسافة 5 كم بزمن ١٦ دقيقة وبمشاركة 32 دول.

وشارك في السباق العديد من دول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليونان وإيطاليا والمانيا والأردن ومصر وفلسطين والصين وتايوان بلجيكا وهولندا وفرنسا والبرتغال وبولندا والمجر.

وفي هذا السياق أهدى العداء نتيل هذا الفوز للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، واعدا بأن تبقى فلسطين حاضرة في جميع المحافل الدولية.

يذكر أن ماراثون مصر الدولي في الأقصر هو أقدم سباق يقام في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد انطلق أمس من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري بالبر الغربي بالأقصر، مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه إلى طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

وشارك العداء النتيل في سباقات دولية أخرى أهمها سباق التراتريل غزال الصحراوي مسافة 50 كم بتونس شهر مارس الماضي 20/3/2021.

المصدر / فلسطين أون لاين