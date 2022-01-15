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6157 مغادراً و5653 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

15 يناير 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9 وحتى 14 يناير 2022).

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6157 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 5653.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6074 مواطناً و52 أجنبياً، و31 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 5552 مواطناً، و64 أجنبياً، و37 من فلسطينيي الداخل.

ويقع معبر بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة وهو "منفذ" حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إحصائية #معبر بيت حانون #حركة التنقل في قطاع غزة

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