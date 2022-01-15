اتحاد المقاولين يقاطع عطاءات الأونروا

غزة/ رامي رمانة:

قرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين مقاطعة عطاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عقب تسييلها كفالة دخول عطاء لشركة مقاولات بغزة، والتراجع عن التفاهمات التي تم التوافق عليها في الاجتماعات المشتركة.

وأوضح رئيس الاتحاد علاء الدين الأعرج، أن الاتحاد قرر مقاطعة عطاءات وكالة الغوث بعد إقدامها على سابقة خطِرة في قطاع الإنشاءات الوطني من خلال تسييل كفالة دخول عطاء لإحدى الشركات.

وتسييل الكفالة -حسب الأعرج- هو سحب قيمتها بالكامل من البنك، عادًّا ذلك إجراءً عقابيًّا قاسيًا يضر بسمعة المقاول لدى البنك ولدى سلطة النقد. مشيراً أنه غالباً لا تلجأ الجهات المشغلة لهذا الأسلوب إلا إذا تعذر الوصول إلى حلول أخرى.

وأضاف الأعرج لصحيفة "فلسطين"، أن قرار المقاطعة يستند إلى مماطلة وكالة الغوث في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيقل.

وعدّ رئيس الاتحاد أن القرار جاء أيضاً بعد تراجع الأونروا عن التفاهمات التي يتم التوافق عليها في الاجتماعات المشتركة؛ ما اضطر الاتحاد إلى مقاطعة الدخول في أي عطاءات تطرحها "أونروا" حتى حل كل الإشكالات المتراكمة في هذا الخصوص.