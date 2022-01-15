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5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

15 يناير 2022 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

يدخل خمسة أسرى اليوم السبت، أعواماً جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" إن الأسير إبراهيم سعيد إبراهيم سالم (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس بالضفة الغربية، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2008م، وهو محكوم بالسجن 26 عاما.

والأسير محمد أحمد ناجي أبو الرب (46 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2003م، وهو محكوم بالسجن 24 عاما.

كذلك الأسير موسى حسن عيسى الخولي (36 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2004م، وهو محكوم بالسجن 23 عاما.

أيضاً الأسير محمد إسماعيل حلمي البل (32 عامًا)، من سكان محافظة غزة، يدخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2008م، وهو محكوم بالسجن 15 عاما.

والأسير حمزة محمد عبد القادر ابوة الهيجا (41 عامًا)، من سكان مخيم جنين، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/01/2003، وهو محكوم بالسجن لمدة 26 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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