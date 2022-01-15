الجيش العراقي يحبط هجمات بطائرات مسيرة

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، إحباط هجمات بـ 3 طائرات مسيرة، حاولت استهداف قاعدة "بلد" الجوية، في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني (رسمية تتبع وزارة الدفاع)، في بيان لها، أن "ثلاث طائرات مسيرة اقتربت، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الطائرات تمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، حيث قامت القوة بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

وقاعد بلد الجوية شمالي العراق، تعتبر أكبر القواعد العسكرية الجوية في البلاد، وتضم أسراب طائرات إف 16 الأمريكية.

المصدر / الأناضول