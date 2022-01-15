مطلوب معلمات للعمل في مركز تعليمي بغزة

مطلوب معلمة رياضيات وعلوم ولغة انجليزية وتعليم أساسي للعمل في مركز أبداع التعليمي في حي الزيتون بمدينة غزة وفقا للشروط التالية :

- أن تكون متفرغة للعمل مع ضرورة ذلك.

- أن تكون عزباء .

- الالتزام بمواعيد المركز وعدم التأخر عن مواعيد الحصص.

- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس بالتخصص المطلوب .

- أن تكون حاصلة على دبلوم التربية .

- الالتزام بمواعيد العمل .

- تحمل ضغط العمل ..

- أن تكون من منطقة "حي الزيتون" او قريبة منها .

#الراتب بنظام النسبة .

مع العلم أن المركز يعمل من عام 2016 حتى الآن ..

عنوان المركز : غزة حي الزيتون أول دحلة الشمعة شارع القيدة خلف مدرسة الزيتون الحكومية

من تجد في نفسها الكفاءة ومطابقة المطلوب التسجيل عالرابط التالي

https://forms.gle/GWTMnR2fzCgLTZSP8