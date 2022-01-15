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مطلوب معلمات للعمل في مركز تعليمي بغزة

15 يناير 2022 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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مطلوب معلمة رياضيات وعلوم  ولغة انجليزية وتعليم أساسي للعمل في مركز أبداع التعليمي في حي الزيتون بمدينة غزة وفقا للشروط التالية :

- أن تكون متفرغة للعمل مع ضرورة ذلك.
- أن تكون عزباء .
- الالتزام بمواعيد المركز وعدم التأخر عن مواعيد الحصص.
- أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس بالتخصص المطلوب .
- أن تكون حاصلة على دبلوم التربية .
- الالتزام بمواعيد العمل .
- تحمل ضغط العمل ..
- أن تكون من منطقة "حي الزيتون" او قريبة منها .

#الراتب بنظام النسبة .

مع العلم أن المركز يعمل من عام 2016 حتى الآن ..

عنوان المركز : غزة حي الزيتون أول دحلة الشمعة شارع القيدة خلف مدرسة الزيتون الحكومية 

من تجد في نفسها الكفاءة ومطابقة المطلوب التسجيل عالرابط التالي
https://forms.gle/GWTMnR2fzCgLTZSP8

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