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إصابة شابين برصاص الاحتلال واعتقال 6 آخرين جنوب بيت لحم

15 يناير 2022 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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خلال عملية اقتحام سابقة لمخيم الدهيشة (صورة أرشيفية)

 

 

أصيب شابان واعتقل 6 آخرون، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة وبلدة بيت فجار، جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مخيم الدهيشة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت؛ ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين حسن زغاري، وأشرف السجدي، وأحمد رمضان ونجله رائد وراني أبو عكر عقب مداهمة منازل في المخيم.

وفي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر إياد طقاطقة، وسلّمت شقيقه عماد بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال، اقتحمت بيت فجار، وداهمت منزل عائلة طقاطقة.

 

المصدر / وكالات
تلجرام
#اقتحام #اعتقالات #قوات الاحتلال

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