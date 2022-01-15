أيل مذعور يحول رحلة صياد إلى مأساة

تحولت رحلة صيد لمأساة بعد أن باغت أيل صيادا بولنديا وأصابه في عينه.

وذكرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أن الصياد ليسزيك كامينيسكي كان في رحلة صيد جماعية في الغابات بالقرب من تشيلم، جنوب شرقي بولندا، عندما صادف الحيوان المذعور المختبئ.

وأظهر الفيديو أن الصياد كان يمشي نحو الأيل حاملا بندقيته مرفوعة حيث باغته الحيوان البري من بين الأعشاب وأوقعه أرضا.

ونشر الصياد لاحقا صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي والدم يسيل من عينه المتضررة، كما أظهرت الصور بندقيته ملقاة على الأرض وملطخة بالدم.

المصدر / وكالات