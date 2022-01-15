نقل خطيب "الأقصى" إلى المستشفى إثر وعكة صحية

نقل خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إلى مستشفى المقاصد الإسلامية، إثر تعرضه لوعكة صحية؛ في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.



وأفادت مصادر محلية بأن "صبري، البالغ من العمر 82 عاما، يرقد حاليا في مستشفى المقاصد الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، ولم تتوفر معلومات حول طبيعة حالته الصحية".



يُشار إلى أن الشيخ عكرمة سعيد عبدالله صبري، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، عين مفتٍ للقدس والديار الفلسطينية سابقًا عام 1994، حتى إحالته على التقاعد عام 2006، لمواقفه الصارمة وغير الموالية للسلطة الفلسطينية.



وفي 21 كانون أول/ ديسمبر 2021 سلّمته سلطات الاحتلال قراراً يقضي بتجديد منعه من السفر خارج فلسطين لمدة 4 أشهر، وذلك بزعم تشكيله "خطراً على أمن الاحتلال"، وهو القرار الثالث على التوالي بشأن منعه من السفر.

المصدر / فلسطين أون لاين