وظيفة شاغرة بمركز حقوقي فلسطيني

إعلان توظيف صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعلن فيه عن الوظيفة التالية :
- المسمى الوظيفي: مسئول الرصد والتقييم Monitoring and Evaluation Officer
- يقدم تقاريره إلى: المدير العام
- الموقع: مكتب المقر الرئيسي - غزة
- مدة العقد: سنة قابلة للتجديد. ( دوام كامل).
وصف موجز للوظيفة
مسؤول الرصد والتقييم مسؤول عن تنفيذ جميع أنشطة الرصد والتقييم في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، وسيكون مسؤول الرصد والتقييم مسؤولاً عن إدارة وقيادة عملية جمع وتحليل بيانات برامج / مشاريع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وتقارير دورية تتضمن التحديات والدروس المستفادة أثناء وبعد تنفيذ المشاريع.
مهام الوظيفة
- تطوير وتعزيز نظام المراقبة والتقييم في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
- رصد وتقييم جميع البرامج / أنشطة المشاريع التقدم نحو تحقيق النتائج المحددة.
- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع بالإضافة إلى المراقبة التي يتم الوفاء بها طوال مدة المشروع.
- المشاركة في التخطيط للرصد والتقييم في مقترحات المشاريع.
- تقديم الدعم لأي تقييمات خارجية وداخلية لأنشطة البرنامج / المشروع.
- إجراء زيارات ميدانية منتظمة لأنشطة البرنامج / المشروع.
- تدريب الموظفين ذوي الصلة على أدوات ومهارات الرصد والتقييم حسب الاقتضاء.
- دعم الإدارة في تحديد التحديات في أداء البرامج / المشاريع لضمان تحقيق الأهداف والنتائج السنوية بما يتماشى مع الخطط والميزانيات المعتمدة.
- إدارة وقيادة عملية جمع البيانات وإجراء تحليل منتظم للبيانات التي تم جمعها.
- ابقاء المدير العام ومديري البرامج على اطلاع دائم بحالة الرصد والتقييم ، بما في ذلك المخرجات وأي مخاوف أخرى.
- مساعدة لجنة البرنامج في توليد الأفكار وتطويرها لاستخدامها في المقترحات.
- المساهمة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بمهام الرصد والتقييم.
- أداء واجبات ومهام أخرى بناءً على طلب الإدارة.
- إعداد تقارير مراقبة وتقييم البرنامج / المشروع ربع السنوية ومتوسطة المدى والسنوية لتسليمها إلى المدير العام للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
- رصد التحديات والمخاطر وتتبعها ، وإبلاغ أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تنفيذ برامج / مشاريع المركز إلى مدير عام المركز وتلبية متطلبات المراقبة والتقييم للمشروعات.
- تطوير دراسات حالة البرنامج وقصص النجاح الشهرية.
- تقرير المبادرات والاقتراحات والتحسينات للمدير العام.
المؤهلات المطلوبة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المعلومات أو إدارة المشاريع أو الخلفية الأكاديمية الأخرى ذات الصلة. (يفضل الماجستير).
- لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة ؛ في مجال الرصد والتقييم وتصميم المشاريع وكتابة المقترحات في المنظمات غير الحكومية الوطنية / الدولية / هيئات الأمم المتحدة.
- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية (كتابة وتحدثا).
- خبرة جيدة جدًا في تصميم المشروع الفعال ومراقبة الميزانية.
- إظهار مهارات القيادة والعمل الجماعي.
- اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.
- تصميم البحث وتحليل البيانات ومهارات إعداد التقارير العالية.
- معرفة جيدة جدا في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
- قدرات تحليلية وحل المشكلات قوية.
- القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.
- ودود للغاية وجدير بالثقة وسري.
- مؤمن بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة.
طريقة التسجيل
- المرشحون مدعوون لتقديم سيرتهم الذاتية باللغة الإنجليزية على عنوان البريد الإلكتروني التالي:
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 22/1/2022 الساعة 3:00 مساءً.
- يرجى الإشارة في موضوع البريد الإلكتروني: Monitoring and Evaluation Officer
- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.