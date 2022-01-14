وظيفة شاغرة بمركز حقوقي فلسطيني

إعلان توظيف صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعلن فيه عن الوظيفة التالية :

المسمى الوظيفي: مسئول الرصد والتقييم Monitoring and Evaluation Officer

يقدم تقاريره إلى: المدير العام

الموقع: مكتب المقر الرئيسي - غزة

مدة العقد: سنة قابلة للتجديد. ( دوام كامل).

وصف موجز للوظيفة

مسؤول الرصد والتقييم مسؤول عن تنفيذ جميع أنشطة الرصد والتقييم في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، وسيكون مسؤول الرصد والتقييم مسؤولاً عن إدارة وقيادة عملية جمع وتحليل بيانات برامج / مشاريع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وتقارير دورية تتضمن التحديات والدروس المستفادة أثناء وبعد تنفيذ المشاريع.

مهام الوظيفة

- تطوير وتعزيز نظام المراقبة والتقييم في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

- رصد وتقييم جميع البرامج / أنشطة المشاريع التقدم نحو تحقيق النتائج المحددة.

- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع بالإضافة إلى المراقبة التي يتم الوفاء بها طوال مدة المشروع.

- المشاركة في التخطيط للرصد والتقييم في مقترحات المشاريع.

- تقديم الدعم لأي تقييمات خارجية وداخلية لأنشطة البرنامج / المشروع.

- إجراء زيارات ميدانية منتظمة لأنشطة البرنامج / المشروع.

- تدريب الموظفين ذوي الصلة على أدوات ومهارات الرصد والتقييم حسب الاقتضاء.

- دعم الإدارة في تحديد التحديات في أداء البرامج / المشاريع لضمان تحقيق الأهداف والنتائج السنوية بما يتماشى مع الخطط والميزانيات المعتمدة.

- إدارة وقيادة عملية جمع البيانات وإجراء تحليل منتظم للبيانات التي تم جمعها.

- ابقاء المدير العام ومديري البرامج على اطلاع دائم بحالة الرصد والتقييم ، بما في ذلك المخرجات وأي مخاوف أخرى.

- مساعدة لجنة البرنامج في توليد الأفكار وتطويرها لاستخدامها في المقترحات.

- المساهمة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بمهام الرصد والتقييم.

- أداء واجبات ومهام أخرى بناءً على طلب الإدارة.

- إعداد تقارير مراقبة وتقييم البرنامج / المشروع ربع السنوية ومتوسطة المدى والسنوية لتسليمها إلى المدير العام للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

- رصد التحديات والمخاطر وتتبعها ، وإبلاغ أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تنفيذ برامج / مشاريع المركز إلى مدير عام المركز وتلبية متطلبات المراقبة والتقييم للمشروعات.

- تطوير دراسات حالة البرنامج وقصص النجاح الشهرية.

- تقرير المبادرات والاقتراحات والتحسينات للمدير العام.

المؤهلات المطلوبة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المعلومات أو إدارة المشاريع أو الخلفية الأكاديمية الأخرى ذات الصلة. (يفضل الماجستير).

- لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة ؛ في مجال الرصد والتقييم وتصميم المشاريع وكتابة المقترحات في المنظمات غير الحكومية الوطنية / الدولية / هيئات الأمم المتحدة.

- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية (كتابة وتحدثا).

- خبرة جيدة جدًا في تصميم المشروع الفعال ومراقبة الميزانية.

- إظهار مهارات القيادة والعمل الجماعي.

- اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

- تصميم البحث وتحليل البيانات ومهارات إعداد التقارير العالية.

- معرفة جيدة جدا في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- قدرات تحليلية وحل المشكلات قوية.

- القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.

- ودود للغاية وجدير بالثقة وسري.

- مؤمن بحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة.

طريقة التسجيل

- المرشحون مدعوون لتقديم سيرتهم الذاتية باللغة الإنجليزية على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 22/1/2022 الساعة 3:00 مساءً.

- يرجى الإشارة في موضوع البريد الإلكتروني: Monitoring and Evaluation Officer

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة.