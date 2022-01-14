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إعلان توظيف طبيب عيون في مستشفى بغزة

14 يناير 2022 . الساعة 23:37 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مستشفى سانت جونت للعيون بغزة يعلن  فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى ( أخصائي طب وجراحة العيون ) بدوام جزئي 60٪ للعمل في مستشفانا في غزة .

شروط التسجيل 

1. بكالوريوس في الطب من كلية طب معترف بها.

2. تخصص الدراسات العليا في طب وجراحة العيون.

3. رخصة سارية المفعول لممارسة طب وجراحة العيون.

4. دليل على التطوير المهني المستمر.

5. دليل على العمل البحثي أمر مرغوب فيه.

6. قادرة على العمل في فريق متعدد التخصصات.

7. مرونة في ساعات العمل.

8. إتقان وطلاقة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

9. تلقي لقاح COVID-19.

طريقة التسجيل 

- يجب على المرشحين أولاً تحميل  نموذج طلب المستشفى ، والذي يمكنكم تحميله من خانة طلب التوظيف أسفل الاعلان .

- إرسال الطلب بعد تعبئته للبريد الالكتروني التالي :  

 [email protected]

-  لن يتم قبول السير الذاتية (CVS).

- يرجى ذكر الوظيفة الشاغرة التي تتقدم بها " Junior Specialist in Ophthalmology  "

- الموعد النهائي لاستلام الطلب هو الجمعة 21/1/2022 .

- سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.

( طلب التوظيف )

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