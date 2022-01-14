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تحديثات الحالة الجوية وموعد موجة البرد القطبية

14 يناير 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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قال الراصد الجوي ليث العلامي إن فرص هطول الأمطار تبقى حاضرة على فترات متقطعة أحياناً (يتخللها فترات توقف في بعض الفترات )، وبغزارة متفاوتة من وقت لآخر فوق غالبية المناطق حتى عصر ومساء الأحد.

وأكد العلامي عبر صفحته على فيسبوك، أن رياحاً شديدة البرودة جافة ستحل في الأجواء مع ليلة الأحد/الإثنين وفجر وصباح الإثنين، فيما تهوي درجات الحرارة لـ 0 وربما لـ -1 في الجبال، و تترواح ما بين 3-5 درجات في السهول والسواحل.

ويكون الجو يوم الثلاثاء بارداً بشكل لافت لكنه مُستقر بلا أمطار.

فيما تزور المنطقة الأربعاء المقبل موجة ماطرة سريعة ما بين الصباح وحتى المساء تشمل مناطق واسعة.

وبحسب العلامي فإن المنطقة ستكون على موعد مع موجة قطبية شديدة البرودة و جافة جديدة مع ليلة الأربعاء/الخميس وفجر الخميس وعودة فرص تشكل الصقيع والانجماد.

 

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#فلسطين #طقس

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