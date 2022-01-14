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النقب المحتل: اعتقال شاب خلال حملة دهم وتفتيش في تل السبع

14 يناير 2022 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
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النقب المحتل

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجرت مساء الجمعة، حملة دهم في النقب المحتل، واعتقلت أحد الشبان.

وبحسب موقع عرب 48، فقد دخلت قوات من شرطة الاحتلال تحديدًا إلى تل السبع، التي شهدت مواجهات خلال الأيام الماضية، كما تتواجد قوات أخرى من الخيّالة عند مداخل سعوة، التي شهدت عمليات التجريف.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشاباك "الإسرائيلي" بدأ التحقيق في أكثر من هجوم على عناصر شرطة الاحتلال، وإحراق مركبة أحدهم بعد هربه منها.

وأضافت أنه يشتبه بأن تكون "خلفيّتها قومية"، هي "إحراق سيارة حارس محطّة شرطة تل السبع مساء الخميس؛ ووضع حاجز من الحجارة عل سكّة القطار؛ وحرق سيارة صحافي في شقيب السلام".

وفي وقت سابق، الجمعة، أطلقت "محكمة الصلح" في بئر السبع سراح عدد من معتقلي مظاهرة النقب، التي قمعتها قوات، مساء الخميس. وفرضت المحكمة الحبس البيتي على شبان آخرين.

وعُرف أن بين الشبان الذين أطلق سراحهم كرم أبو عنزة وقسام أبو عنزة وعلي البطيحات وسعيد أبو بلال وأحمد أبو عمرة وعزيز الأطرش.

ومدّد اعتقال نوال أبو كف (25 عاما) حتى الأحد المقبل، بينما مدّد اعتقال توفيق الأطرش وفؤاد أبو كف وعبد الله أبو كف، حتى الإثنين المقبل، وقررت المحكمة تمديد اعتقال آخرين لعدة أيام.

ورصدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب اعتقال 132 خلال اليومين الأخيرين، على الأقلّ.

ويتلقى مصابون العلاج في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، إثر اعتداء شرطة الاحتلال عليهم، ووصفت حالة شاب من سعوة بأنها خطيرة إثر إصابته برصاصة مطاطية بالرأس، وهو في قسم كورونا بعد أن تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وحالته مستقرة وهو فاقد الوعي وتحت التنفس الاصطناعي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#النقب المحتل

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