"حراس الأقصى" يصدرون توضيحاً حول ملابسات تسلل شخص للمسجد

أفاد حراس المسجد الأقصى المبارك، في تصريح صحفي صدر عنهم مساء الجمعة، جاء فيه :" بعد الفحص والتدقيق تبين لنا أن الشاب الذي ظهر في الفيديو هو "مسلم أجنبي" وليس كما اعتقدنا انه مستوطن، ولكن عدم الإجابة على أسئلة الحراس تسبب بشكوك لدينا وطبعا بعد ما جرى بالفترة الأخيرة من إعلان القنوات العبرية المختلفة عن تشكيل مجموعات من المستوطنين تحاول التنكر بملابس عربية وتسلل للمجسد الأقصى تسبب بزيادة الحرص، وسيتم توضيح ذلك بفيديو"

وكانت قد أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن مستوطنًا يهوديا متنكرًا بلباس عربي حاول اقتحام المسجد الأقصى خلال خطبة صلاة الجمعة .

وذكر مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لموقع "القسطل" المقدسي بأن مستوطن حاول اقتحام المسجد الأقصى من "باب المجلس"، خلال خطبة الجمعة، إلّا أن يقظة الحارس منعته من ذلك.

وأضاف أن الحارس شكّ فيه، ولم يسمح له بالدخول، حيث نُقل إلى مكتب الأحوال وتبين بأنه "مستوطن".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن أفراد شرطة الاحتلال تدخلوا بسرعة ووفروا الحماية للمستوطن عقب إحباط محاولته من قبل حراس المسجد.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يُظهر شخص وهو يلبس لباسًا عربيًا، ويضع نظارة سوداء على عينيه ويحمل عصا.

وبدأ النقاش بينه وبين حراس المسجد الأقصى، وتحدّث معهم بلغة عربية غير واضحة، يتلعثم في الكلام،

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت أن "جماعات الهيكل" المزعوم أنشأت مجموعات "مستعربين" متنكرين بملابس عربية ودربتها على التسلل بين المصلين المسلمين داخل المسجد الأقصى المبارك لأداء طقوس تلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين