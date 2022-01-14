حريق بمصفاة نفط كويتية يودي بحياة عاملين وإصابة آخرين

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة، بوفاة عاملين وإصابة 10 آخرون، إثر حريق اندلع أثناء أعمال صيانة في وحدة لإسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي في العاصمة الكويت.

وأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن حريق وحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي أسفر عن وفاة عاملين اثنين وإصابة عشرة آخرين من جنسيات آسيوية بحروق متفاوتة الدرجة.

ونقلت الوكالة الكويتية عن مصدر في الشركة قوله إن "الحريق وقع أثناء عمليات الصيانة المجدولة للوحدة المذكورة، إذ تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ والتعامل مع الحادث، مضيفًا أن فرق الإطفاء التابعة للشركة بمساندة قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على الحريق في "زمن قياسي".

وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث نظرًا لكون الوحدة المتضررة خارج الخدمة وتحت الصيانة.

ويعد ميناء الأحمدي الميناء الرئيسي لتصدير الخام ومنتجات النفط والغاز في الكويت، كما جاء.

المصدر / وكالات