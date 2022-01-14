المدهون: جرائم الاحتلال في النقب استمرار لجريمة نكبة 1948

قال رئيس دائرة اللاجئين واللجان الشعبية في حركة حماس محمد المدهون، اليوم الجمعة، إن الاحتلال يواصل سياسة الأبارتايد العنصرية بحق أبناء شعبنا بالنقب المحتل؛ ليجدد التأكيد على عدوانيته وإرهابه ووجوده القائم على الاحتلال والإحلال والاستيطان.

وأضاف المدهون في تصريح صحفي، أن هذا العدوان يعيد للأذهان سياسة التهجير التي لم تتوقف يوما من محتل يقوم على عقيدة الاستيطان والسطو والسلب لحق شعبنا في أرضه ومقدراته، واستمرار لجريمة النكبة التي هجر فيها عشرات الآلاف من عوائل شعبنا بالنقب المحتل

وأكد على أن شعبنا لن يرحل عن أرضه، واليوم يضرب أروع بطولات التشبث بأرضه واستبساله في الدفاع عنها، وهو مصمم على العودة لدياره التي هجر منها.

وأضاف "نطرق مع أبناء شعبنا مسمع وبصر العالم الأصم ليستمع ويشاهد لأكبر جريمة عنصرية ترتكب في القرن العشرين مع بداية عقده الثاني والعشرين، ونطالبه ليقوم بدوره تجاه توفير الحماية لشعبنا".

وجدد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني الذي فرض بمقاومته معادلات حماية الأسرى والمسرى، قادر أن يفرض معادلة حماية أرضه وسيرى الاحتلال بأس شعبنا في مواجهة تغوله على الأرض والإنسان، وشعبنا لن يرحل عن أرضه.

المصدر / فلسطين أون لاين