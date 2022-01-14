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إصابات برصاص الاحتلال المعدني والاختناق في بيت دجن شرق نابلس

14 يناير 2022 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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مواجهات

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأكدت المصادر، أن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، و15 بحالات اختناق، فيما أصيب مراسل تلفزيون فلسطين محمد الخطيب بكسور عقب استهدافه بقنبلة غاز، خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية بالرصاص المعدني، ما أدى إلى تضرر زجاجها الأمامي.

وفي يوم الجمعة من كل أسبوع، ومنذ أشهر عدة، تشهد بيت دجن مواجهات مع الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح التوسّع الاستيطاني.

وتعمل قوات الاحتلال كلّ أسبوع على قمع المواطنين السلميين المشاركين بالمسيرة بكلّ الطرق، مستخدمةً الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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