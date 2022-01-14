زلزال بقوة 6.6 درجات يهز العاصمة الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، أجزاء من جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، بينها العاصمة جاكرتا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن "الزلزال الذي بلغت شدته 6.6 درجات وقع في المحيط الهندي على بعد حوالي 88 كيلومترا جنوب غرب بلدة "لابوان" بمقاطعة بانتين غربي الجزيرة"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن "مركز الزلزال كان على عمق 37 كيلومترا تحت سطح الأرض".

بدوره، قال معهد المناخ والجيوفيزياء والأرصاد الجوية الإندونيسية، إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال، بحسب "أسوشيتد برس".

ولم تعلن السلطات الإندونيسية حتى الآن (11:32 ت. غ.) عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وفق الوكالة.

المصدر / الأناضول