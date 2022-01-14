30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الأجواء الماطرة ورغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد وتمركزت عند بواباته، وانتشرت في شوارع المدينة، وفتشت أمتعة المواطنين، وفحصت بطاقاتهم الشخصية، ومنعت دخول الآلاف منهم من محافظات الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية، رغم الأجواء الماطرة، ردا على انتهاكات الاحتلال والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات الأقصى.











المصدر / فلسطين أون لاين