الاحتلال يطلق سراح عدد من معتقلي النقب ويمدد اعتقال آخرين

أطلقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع المحتل، صباح الجمعة، سراح عدد من معتقلي مظاهرة النقب، التي قمعتها شرطة الاحتلال عصر أمس الخميس، وفرضت الحبس البيتي على بعض الشبان.

وأفاد موقع "عرب 48" أنّه عُرف من بين الشبان الذين أطلق سراحهم كرم أبو عنزة وقسام أبو عنزة وعلي البطيحات وسعيد أبو بلال.

كما أفاد بأنّ محكمة الاحتلال مدّدت اعتقال آخرين لغاية يوم الاثنين المقبل.

ولفت إلى أنّ محكمة الاحتلال تنظر في طلب شرطة الاحتلال تمديد اعتقال 14 شابًا بزعم "الإخلال بالنظام العام".

في السياق، ذكر الموقع أنّ عددًا من المصابين إثر اعتداء شرطة الاحتلال عليهم ما يزالون يتلقون العلاج في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع.

ووصفت حالة شاب من "سعوة" بأنّها خطيرة إثر إصابته برصاصة مطاطية بالرأس، وهو في قسم كورونا بعد أن تبيّن أنّه مصاب بفيروس كورونا، وحالته مستقرة وهو فاقد الوعي وتحت التنفس الاصطناعي، بحسب الموقع ذاته.

واعتدت شرطة الاحتلال عصر الخميس بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مفرق "سعوة – الأطرش" في النقب المحتلّ، الذين خرجوا احتجاجا على ما تتعرض له القرية العربية.

وتواجه القرية حملة إسرائيلية مسعورة تضّمنت تجريفًا للأراضي وتحريشها من قبل سلطات الاحتلال، واعتقالاتٍ، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.