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هيئة الأسرى تطالب بتدخل دولي لعلاج الأسيرات المصابات بكورونا

14 يناير 2022 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي عاجل إلى سجن "الدامون"، لمعاينة الأوضاع الصحية للأسيرات المصابات بفيروس كورونا والمحجورات، وتقديم كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات.

وأعلنت سلطات الاحتلال، أمس، عن إصابة سبع أسيرات في سجن "الدامون" بفيروس كورونا، هن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة، وشروق البدن، ونورهان عواد.

وحملت هيئة الأسرى، في بيان لها، اليوم الجمعة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهن، مشيرة إلى أن السماح للفيروس بالتسلل إلى سجن "الدامون" لم يكن بمحض الصدفة، وفي ذلك دلالة على الاستهتار بحياتهن.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#هيئة الأسرى #اللجنة الدولية للصليب الأحمر #علاج #أسيرات #كورونا

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