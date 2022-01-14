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الصحة بغزة: 35مصاب بكورونا حالتهم خطيرة

14 يناير 2022 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الوبائي، بعد إجراء 1306 فحوصات مخبرية، وتعافي 130 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي، أنّها لم تسجّل أي وفيات جرّاء الفيروس الوبائي خلال الفترة المذكورة.

وأفادت بأنّ الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 44، بينهم 35 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 191485، بينهم 1268 حالة نشطة، 188488 متعافيًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1729 حالة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 553823 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 1957960 جرعة لقاح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #كورونا

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