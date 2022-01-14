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وفاة الإعلامية اللبنانية سمر الحاج منسقة سفينة "مريم" لكسر حصار غزة

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وفاة الإعلامية اللبنانية سمر الحاج منسقة سفينة "مريم" لكسر حصار غزة

14 يناير 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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توفيت، أمس الخميس، الإعلامية والناشطة اللبنانية البارزة سمر الحاج بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عامًا.

وكانت الإعلامية سمر الحاج وجهًا بارزًا ضمن القائمين على تنظيم رحلة سفينة "مريم" اللبنانية إلى غزة بهدف كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع في عام 2010.

وقد عرفها اللبنانيون لمواقفها الثابتة وجرأتها الواسعة حينما دافعت عن الضباط الأربعة المتّهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005، والذين كان من بينهم زوجها مدير جهاز الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حصار غزة #لبنان #سمر الحاج #سفينة مريم

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