فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الاحتلال يطلق سراح عدد من معتقلي النقب ويمدد اعتقال آخرين

هيئة الأسرى تطالب بتدخل دولي لعلاج الأسيرات المصابات بكورونا

تسجيل 222 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة

الصحة بغزة: 35مصاب بكورونا حالتهم خطيرة

وفاة الإعلامية اللبنانية سمر الحاج منسقة سفينة "مريم" لكسر حصار غزة

الأغبر.. أكاديمي لغوي يبث الحياة في مخطوطة عمرها 300 عام

تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل ضابطين بجيش الاحتلال خطأً

الأسيران "أبو حميد" و"رداد" يقاسيان وعائلاتهما آلام "القتل البطيء"

الداخلية تنشر إحصائية السفر عبر معبر رفح الاسبوع الماضي

تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل ضابطين بجيش الاحتلال خطأً

14 يناير 2022 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
...

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول حادثة مقتل الضابطين في جيش الاحتلال عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أنه كان أن يُقتل الثالث.

وقالت الصحيفة: "في الليلة السابقة سُرقت وسيلة للرؤية الليلية وخوذة من الوحدة، فخرج 4 ضباط إلى محيط القاعدة في الليل بالتوازي مع إجراء مماثل قام به "الملازم ن" وحده ودون التنسيق مع بعضهم البعض".

وتابعت: "حدد الضباط الأربعة "الملازم ن" على أنه مشتبه به من مسافة حوالي 300 متر وبدأوا في الاقتراب منه، في ذات الوقت سمع الملازم ضجيج خطواتهم واستدار وفتح النار على الفور بعد أن ظن أنهم عدو يصوب سلاحه وكان ذلك على نطاق حوالي 10 أمتار".

وأوضحت الصحيفة أن "تبادل الصرخات أوقف إطلاق النار في غضون لحظات، وبالتالي منع وقوع كارثة أكبر بقتل الضابطين الثالث والرابع".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اثنين من ضباطه قتلا خطأ على يد جندي من قواتهما ليلة الخميس الماضي في معسكرهم بغور الأردن.

وحسب المعلومات التي رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي الحظر عنها، فإن الضابطين من وحدة إيغوز -وهي وحدة كوماندوز مختارة- وقد قتلا قرب معسكر للجيش على مقربة من مقام النبي موسى في غور الأردن بين القدس وأريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #غور الأردن #مقتل جنود #ضباط الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة