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أسعار الخضروات واللحوم والدجاج اليوم الجمعة بغزة

14 يناير 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة، على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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