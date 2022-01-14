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أسعار الخضروات واللحوم والدجاج اليوم الجمعة بغزة
14 يناير 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة، على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسعار
#دجاج
#اقتصاد
#خضروات
#لحوم
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