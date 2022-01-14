الطقس: استمرار المنخفض الجوي الماطر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة غائما وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد السبت، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

الأحد: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

كما توقعت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الإثنين المقبل صافياً بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق حيث متوقع تشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح والتزحلق على الطرقات، وكذلك من تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن تشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين