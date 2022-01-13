"القانوع" يشيد ببسالة أهالي النقب بالدفاع عن أرضهم

أشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، ببسالة أهالي النقب في مواجهة الاحتلال والتشبث بأرضهم وعدم تخليهم عنها، مطالباً بدعمهم وإسنادهم وتعزيز صمودهم.

وقال القانوع في تصريح صحفي إن "جماهير شعبنا في ‫النقب‬ المحتل تواصل تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني لإفشال محاولاته في تهويد الأرض الفلسطينية وشطب معالمها".

وأكد أن كل إرهاب الاحتلال من قمع واعتقالات وإصابات في صفوف أهلنا في النقب لن يثنيهم عن الاستمرار في الدفاع عن أرضهم وحقهم المشروع فيها.

ودعا القانوع لأوسع مشاركة في الفعاليات الجماهيرية والاشتباكات الميدانية دعماً لأهلنا في النقب المحتل ولإسقاط مشروع الاستيطان والإرهاب هناك.

وأصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال قمع شرطة الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة شعبية حاشدة في منطقة النقب داخل أراضي الـ48، خرجت تنديدًا بأعمال التجريف للأراضي بهدف الاستيلاء عليها في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف.

المصدر / فلسطين أون لاين