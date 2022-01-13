إصابات بمواجهات مع الاحتلال في برقة

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف وبالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني و16 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في برقة.

من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة خرجت للتصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المركبات بالحجارة قرب بلدة دير شرف غرب نابلس اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين